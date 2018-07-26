Экипаж Каргинова стал первым на этапе ралли-рейда "Шелковый путь"

26 июля российский экипаж команды "КамАЗ-Мастер" под руководством Андрея Каргинова добился победы на шестом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Дистанцию 317,15 километра россияне проехали за 3 часа 46 минут 26 секунд.

Еще два экипажа "КамАЗ-Мастер" под управлением Эдуарда Николаева и Айрата Мардеева заняли соответственно второе и третье места.

Экипаж Каргинова продолжает лидировать в генеральной классификации в зачете грузовиков. Финальный этап "Шелкового пути" пройдет 27 июля.