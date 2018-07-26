Поклонники волнуются: "Уральские пельмени" распались на составные части

Поклонники "Уральских пельменей" разочарованы: в их выступлениях в двадцатых числах июля не принимали участие сразу три звезды этой команды: Вячеслав Мясников, Юлия Михалкова и Андрей Рожков.

Их фотографий не было и на афишах концертов, которые в минувшие дни состоялись в Анапе, Геленджике, Сочи и Адлере.

Впрочем, незадолго до этого Мясников в своем "Инстаграме" предупредил об этом поклонников, написав, что он, Михалкова и Рожков в "южных гастролях" принять участие "не смогут".

В связи с этим в уральских СМИ и в соцсетях среди поклонников поползли слухи о распаде команды. Они предполагают, что после разлада с продюсером — экс-директором объединения "Уральские пельмени" Сергеем Нетиевским в команде начался разлад, хотя открыто об этом артисты и не говорят.

Косвенно это подтверждает то, что на гастролях на Черноморском побережье не было Рожкова, Михалковой и Мясникова, а также то, что они, судя по анонсам, намерены вдвоем или втроем выступать осенью с шоу "Ваши пельмени" с программой "Лучшее" в Тюмени, Новосибирске, Волгограде, Ростове-на-Дону и Красноярске.

В комментариях к этим сообщениям в соцсетях некоторые поклонники пишут, что "шоу без Рожкова и Мясникова — это уже не пельмени", а некоторые и вовсе раздумали идти на выступления "половинчатого" коллектива.