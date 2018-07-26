Арестован глава томского МЧС

Ленинский районный суд Томска отправил под арест начальника главного управления МЧС по Томской области генерал-майора Михаила Бегуна, обвиняемого в получении взятки.

Об этом сообщает "Интерфакс", подчеркивая, что заседание проходило в закрытом режиме.

Представители Фемиды удовлетворили ходатайство следствия и до 21 сентября отправили Бегуна в следственный изолятор по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

По мнению представителей СКР главный томский мчсник в июне-июле 2018 года вымогал через своего подчиненного взятку с руководителей бизнес-компаний, подконтрольных главному управлению МЧС Томской области, взаимен обещая им свое содействие.

Оперативники ФСБ задержали Бегуна прямо в его кабинете во время получения заветной суммы. При этом своей вины он не признал.