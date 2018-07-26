Американский президент Дональд Трамп обвинил Twitter в "теневом бане" публикаций известных членов республиканской партии, пообещав "изучить эту дискриминационную и незаконную практику".

Twitter “SHADOW BANNING” prominent Republicans. Not good. We will look into this discriminatory and illegal practice at once! Many complaints. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2018 г.

"Twitter осуществляет "теневой бан" ведущих республиканцев. Это нехорошо. Мы незамедлительно изучим эту дискриминационную и незаконную практику. Очень много жалоб", — пишет Трамп.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники Twitter якобы с помощью фильтров делают невидимыми сообщения ряда пользователей​​​.

При этом Трамп никаких деталей поступивших жалоб или доказательств блокировки сообщений не предоставил, передает РИА Новости.