СК отказался возбуждать дела по факту убийства российских самодержцев

Следственный комитет РФ решил не возбуждать уголовные дела по факту обстоятельств смерти царя Федора Годунова и императоров Ивана VI, Павла I, Петра III.

С соответствующим запросом в следственные органы обратился депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин. Однако в ведомстве пояснили, что одного интереса и имеющихся исторических фактов для этого мало.

"Предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ оснований для принятия указанных процессуальных решений в настоящее время не имеется", — подчеркивается в официальном ответе СК РФ, передает "Интерфакс".