95-летний владелец борделя рассказал о сексе с десятками голливудских звезд

В американский прокат выходит документальный фильм "Scotty and the Secret History of Hollywood" ("Скотти и секретная история Голливуда"). Картина посвящена Скотти Бауэрсу, 95-летнему владельцу голливудского борделя, услугами которого пользовались десятки знаменитых актеров и политиков, сообщает Daily Beast.

Снятый в 2017 году фильм представляет собой киноадаптацию мемуаров Бауэрса "Обслуживание по полной программе. Мои приключения в Голливуде и секретная сексуальная жизнь звезд" (2012). По словам пожилого американца, в период с 1944-го по 1976-й годы он переспал со многими голливудскими звездами и политиками. Бауэрс ублажал как женщин, так и мужчин, чем подтвердил слухи о гомосексуализме или бисексуальности многих икон кинематографа.

Бывший морской пехотинец работал механиком на одной из заправок в Западном Голливуде. Именно там он знакомился со знаменитостями, которые навещали Бауэрса по рекомендациям знакомых. "Принимал" своих клиентов американец буквально за углом от места работы, в арендованной квартире. Кроме того, Баэурс работал барменом на элитных голливудских вечеринках, где также обзаводился полезными знакомствами.

По словам авторов картины о Бауэрсе, его рассказы – это катастрофа для официальных биографов таких знаменитостей, как Кэри Грант, Лоуренс Оливье, Кэтрин Хепберн, Вивьен Ли, Теннеси Уильямс и многих других.

В "послужной список" Бауэрса входят даже французская певица Эдит Пиаф, которую американец спас от депрессии, и британский король Эдуард VIII.

Режиссер фильма о Бауэрсе Мэтт Тинауэр говорит, что его герой не испытывает ни малейшего чувства вины или стыда за свое бурное прошлое.

"Он говорит, что помогал людям, и поэтому счастлив. Он живет спокойной и счастливой жизнью. Мне кажется, нам всем стоит у него поучиться тому, как получать удовольствие от жизни", — заявил автор картины от Скотти Бауэрсе.