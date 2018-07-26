Хамеса Родригеса ждет расплата за налоговые махинации

Полузащитник сборной Колумбии и мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес из-за налоговых махинаций будет обязан заплатить 11,65 миллиона евро. Футболист не указал себя резидентом Испании в 2014 году, когда переехал из Монако в Мадрид. Поэтому солидная часть налогов не была выплачена.

По информации El Mundo, колумбиец продал права на использование своего имени агенту Хорхе Мендесу за 12 миллионов евро. Однако налоги с этой сделки Родригес заплатил как нерезидент Испании.

Налоговые органы выявили еще несколько мошеннических действий со стороны полузащитника. В итоге Хамес будет вынужден заплатить вместе с процентами по штрафу 11,65 миллиона евро.

Ранее испанские налоговики заставили Криштиану Роналду внести в казну страны 18,8 млн евро за налоговые нарушения.