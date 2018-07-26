Налетевший вихрь поднял в небо палаточный городок на фестивале в Германии

Незапланированное воздушное шоу устроила гостям фестиваля электронной музыки Parookaville погода — налетевший вихрь "навел порядок" в палаточном лагере на аэродроме в немецкой коммуне Веце (земля Северный Рейн-Вестфалия). Посетители сняли на видео поднявшиеся в небо вещи.

Забавный инцидент произошел в заключительный день фестиваля, собравшего порядка 80 тысяч человек. Налетевший вихрь закружил и поднял в воздух личные вещи, палатки, столы, стулья и пакеты с едой. Скорость "полета" была невысока, а потому создавалось ощущение некой рукотворности происходящего.

Метеорологи предположили, что наблюдавшееся явление было не мини-торнадо, как его окрестили зрители, а пылевым вихрем. Сбив позаимствованные вещи в кучу, он быстро сошел на нет.

Набирающий популярность фестиваль на сей раз предложил своим гостям 12 площадок, на которых выступили в общей сложности 250 диджеев, в том числе такие "звезды", как француз Дэвид Гетта, американец Стив Аоки, Роберт Шульц и Йен Феликс.