В Турции схвачен еще один подозреваемый в подготовке убийства российского посла

В Турции правоохранительные органы задержали еще одного подозреваемого в причастности к убийству российского посла Андрея Карлова. Некий Уфу Г. в прошлом был сотрудником полиции и состоял в той же ячейке FETO (организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена), в которую входил и непосредственный исполнитель преступления Мевлют Март Алтынташ, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки "Россия глазами турок", устроенной посольством России в Анкаре. В спину дипломату выстрелил полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Карлов скончался на месте, а его убийца был ликвидирован в ходе полицейской операции.

Власти Турции, считающие FETO террористической организацией, именно на нее возлагают ответственность за организацию нападения на российского посла. В ходе расследования этого убийства уже были задержаны организатор выставки Мустафа Тимур Озкан, известный в Турции издатель, журналист и телепродюсер Хайреддин Айдынбаш, бывший полицейский Рамазан Юджель и еще несколько человек.

В МИД России убийство Карлова квалифицировали как теракт. Дипломату посмертно присвоили звание Героя России.