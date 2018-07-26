За демократию и против коррупции: БРИКС подписала декларацию по итогам 10 лет работы

Лидеры БРИКС подтвердили приверженность принципам демократии, взаимного уважения, суверенного равенства, а также прочного и всеохватывающего сотрудничества. Все это зафиксировано в принятой по итогам встречи в ЮАР Йоханнесбургской декларации по итогам 10 лет работы организации.

Как отмечает РИА Новости, подписи под документом поставили президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Мишел Темер и хозяин юбилейного саммита, лидер ЮАР Сирил Рамафоза.

По данным ТАСС, участники БРИКС призывают к полной реализации иранской ядерной сделки. Лидеры БРИКС так же высказались в пользу обмена опытом для улучшения взаимопонимания и расширения сотрудничества в области борьбы с коррупцией.

В декларации говорится, что "коррупция по-прежнему остается глобальной проблемой, имеющей долгосрочные последствия, в том числе подрывающие правовые системы государств".

Лидеры БРИКС призвали к созданию международной правовой нормы против использования IT-технологий в преступных целях, добавляет "Интерфакс".

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге продлится до 27 июля.