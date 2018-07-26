Эксперт: мячом Путина можно прослушать телефон Трампа, но чисто теоретически

Данные с чипа, встроенного в футбольный мяч, хакеры могут использовать для атаки на телефон, но это маловероятно.

Об этом рассказал РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что мяч, подаренный на саммите в Хельсинки президентом России Владимиром Путиным своему американскому коллеге Дональду Трампу, содержит изготавливаемый производителем чип NFC, подключаемый к смартфону, после чего можно получить информацию, как о самом мяче, так и футбольные новости.

В свою очередь, в компании Adidas не стали отвечать на вопрос, может ли NFC быть использован российскими хакерами.

По словам Лифшица, теоретически такое возможно, но крайне маловероятно. Он подчеркнул, что "угрозу может представлять приложение, к которому подключается мяч, то есть оно несанкционированно может получать и отправлять данные".

Эксперт подчеркнул, что когда пользователь покупает устройство, для работы которого необходимо установить программное обеспечение на свой смартфон, то "в первую очередь угрозу несет ПО устройство, в котором могут быть недокументированные возможности".

"А вы, устанавливая ПО, устанавливаете себе сами своего рода вирус", — отметил он.

В свою очередь, компания Adidas, изготовитель футбольного снаряда, пояснила, что все мячи для чемпионата мира–2018 изготовлялись с использованием технологии NFC (Near Field Communication). При этом чип, помещённый в мяч, открывает доступ к связанному с мундиалем контенту после скачивания пользователем специального приложения на смартфон. При этом удалить его из мяча или переписать заложенную в него информацию невозможно.