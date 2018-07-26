Шведские ВВС сбросили бомбу на лесной пожар

Швеция объявила настоящую войну пожарам, которые уже две недели бушуют в центральной части страны, в провинции Даларна. К тушению даже привлекли Военно-воздушные силы — два истребителя JAS-39 Gripen сбросили бомбу в лесу недалеко от городка Эльвдален, сообщает The Local. Воздушных огнеборцев сняли на видео.

В дело пошла одна из самым современных бомб — 225-килограммовая GBU-49 с лазерным наведением, которую сбросили с высоты 3 тысяч метров. Желанная цель была достигнута — пожар удалось потушить в радиусе до 150 метров от точки удара.

К помощи военных пришлось прибегнуть после того, как пожар вплотную подобрался к старому полигону, где осталось множество неразорвавшихся снарядов. Рисковать жизнями пожарных, у которых последние две недели и без того дел невпроворот, не стали, решив задействовать ударную группу.

Руководивший операцией Йохан Шимански пояснил, что при взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. Popular Mechanics сравнивает эффект от бомбардировки с задуванием свечей на праздничном торте, когда из-за резкого изменения давления пламя словно отрывается от фитиля.

Минобороны страны уже признало удачным опыт использования высокоточной GBU-49, а потому не исключено, что в ближайшие дни последуют новые бомбардировки горящих участков, куда трудно добраться пожарной технике.

Это не единственный пример использования ВВС в мирных целях. Так, в 2016 году российские Су-34 бомбили ледовые заторы у Великого Устюга. Аналогичным образом использовались китайские бомбардировщики H-6, помогавшие рекам освободиться от сковывавшего их льда. А в 1935 году американский генерал Джордж Паттон участвовал в операции по защите города Хило от потоков лавы извергавшегося мегавулкана Мауна-Лоа на Гавайях. Сброшенные бомбы должны были разрушить лавовые трубки, но этого не произошло, тем не менее, Хило уцелел.