Экс-замглавы МЧС обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

Сергею Шлякову, бывшему первому заместителю главы МЧС РФ, предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Такое же обвинение выдвинули двум предполагаемым сообщникам Шлякова.

Тверской районный суд города Москвы рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу всех трех фигурантов дела. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

Руслан Коблев, адвокат экс-замглавы МЧС, сообщает, что Шляков не признает себя виновным и отвергает свою причастность к совершению преступлений.

Сергея Шлякова задержали 25 июля в Подмосковье. По версии следствия, он участвовал в мошеннической схеме по получении губернаторской должности за денежное вознаграждение. По предварительным данным, речь идет о сумме в 50 миллионов рублей.