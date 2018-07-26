Госдума не приравняла сожительство к официальному браку

Государственная Дума РФ отклонила законопроект о приравнивании "фактических брачных отношений" к официальному браку. Ранее его не поддержал Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Документ о внесении поправок в Семейный кодекс РФ был предложен на рассмотрение в январе текущего года, сообщает РИА Новости. Автором инициативы выступил сенатор Антон Беляков.

Как говорится в пояснительной записке, отношения считаются "фактически брачными" при условиях совместного проживания на протяжении пяти лет и ведения общего хозяйства. Также отношения могут считаться таковыми в случае совместного проживания на протяжении двух лет, ведения общего хозяйства и наличия общего ребенка.