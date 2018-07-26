Подростка с эпилепсией сняли с рейса Emirates во Францию

Экипаж авиалайнера компании Emirates потребовал от подростка, страдающего эпилепсией, покинуть борт воздушного судна. Бортпроводников не убедило даже разрешение на полет от врача.

По данным РИА Новости, Эли с родителями летел во Францию из Новой Зеландии, когда во время пересадки в Дубае семью попросили покинуть самолет.

​"Спасибо, Emirates, за то, что выкинули нас из самолета. У нашего сына эпилепсия, мы вам говорили, что уже проделали 14-часовой путь из Мельбурна и получили разрешение на перелет от врача по телефону", — написала мать Эли в Twitter.

Thanks @emirates for removing our family from your flight. Our son has epilepsy: we had told you, just come 14 hr from Melbourne, got his doctor on the phone & medical clearance while still on board. He has #autism & severe learning difficulties — v traumatic. pic.twitter.com/1JXw9A4EYM — Isabelle Kumar (@Isabelle_kumar) 25 июля 2018 г.

Ответ на жалобу семьи последовал только спустя девять часов – представители авиакомпании заселили пассажиров в отель. Руководство Emirates пока не комментирует ситуацию.

В практике авиакомпаний такие случаи не редкость. В мае 2018 компания "Ютэйр" не пустила на борт ребенка-инвалида, мотивировав это тем, что инвалидная коляска будет занимать слишком много места. А в 2013 году сотрудники US Airways сняли с рейса незрячего пассажира, который находился в салоне с собакой-поводырем.