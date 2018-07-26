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Обнаружение и изучение чёрных дыр Вселенной 36 минут назад
Общая теория относительности впервые прошла проверку вблизи сверхмассивной чёрной дыры
Наблюдения, выполненные на Очень Большом Телескопе (VLT) ESO, впервые выявили предсказываемые общей теорией относительности Эйнштейна особенности движения звезды в крайне сильном гравитационном поле сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути. Долгожданный результат – значительное достижение продолжавшихся 26 лет наблюдений центра Галактики на телескопах ESO в Чили, сообщается на сайте организации.
В 26 тысячах световых лет от нас, в центре Млечного Пути, скрытая плотными облаками поглощающей свет пыли, лежит ближайшая к Земле сверхмассивная чёрная дыра. Этот гравитационный монстр массой в четыре миллиона Солнц окружён небольшой группой звёзд, которые обращаются вокруг него с высокой скоростью.
Столь экстремальная среда — область самого сильного гравитационного поля в нашей Галактике — является идеальным местом для исследования физики тяготения, и в частности для проверки общей теории относительности Эйнштейна.
Новые инфракрасные наблюдения, выполненные с исключительно чувствительными приемниками GRAVITY, SINFONI и NACO на Очень Большом Телескопе позволили астрономам отследить движение одной из этих звёзд, обозначаемой S2, когда она в мае 2018 года проходила очень близко к космическому монстру.
В ближайшей к чёрной дыре точке звезда находилась от неё на расстоянии менее 20 миллиардов километров и двигалась со скоростью свыше 25 миллионов километров в час, что составляет почти три процента скорости света.
Исследователи сравнили положения и скорости звезды S2, измеренные приёмниками GRAVITY и SINFONI, а также более ранние её наблюдения, выполненные с другими инструментами, с предсказаниями, сделанными на основе ньютоновской теории тяготения, общей теории относительности и другими теориями тяготения.
Полученные результаты не согласуются с теорией Ньютона, но находятся в прекрасном соответствии с общей теорией относительности.
"Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже рассказывали вкратце об общей теории относительности. Эта теория, разработанная Эйнштейном в начале XX века, описывает пространство, время и движение в условиях сильной гравитации и/или движения с большими ускорениями, когда законы привычной ньютоновской механики становятся неприменимы.
"Уже во второй раз мы наблюдаем прохождение звезды S2 в непосредственной близости к чёрной дыре в центре нашей Галактики. Но в этот раз благодаря усовершенствованию параметров инструментов мы смогли наблюдать звезду с небывалым разрешением", — объясняет руководитель исследования Рейнхард Генцель из Института внеземной физики Макса Планка в Гархинге, Германия.
По его словам, они несколько лет интенсивно готовились к этому событию, так как хотели извлечь максимум информации из представившейся уникальной возможности наблюдать эффекты общей теории относительности.
Новые измерения ясно демонстрируют эффект, называемый гравитационным красным смещением: очень сильное гравитационное поле чёрной дыры растягивает световые волны, испускаемые звездой, делает их более длинными.
Изменение длины волны света, приходящего от S2, в точности согласуется с предсказаниями общей теории относительности Эйнштейна. Такое отклонение от более простой теории гравитации Ньютона в движении звезды вокруг сверхмассивной чёрной дыры наблюдается впервые.
Группа измеряла лучевую скорость S2 по направлению к и прочь от Земли при помощи приемника SINFONI, а сверхточные измерения изменений положения S2 для определения формы её орбиты производились с интерферометрическим инструментом GRAVITY.
Разрешение изображений, получаемых на GRAVITY, было так велико, что смещения положений звезды, находящейся на расстоянии 26000 световых лет от Земли, в окрестности чёрной дыры можно было измерять от ночи к ночи.
"Наши первые наблюдения S2 с приёмником GRAVITY, выполненные около двух лет назад, уже тогда показали, что мы получили идеальную лабораторию для исследования чёрной дыры", — говорит Франк Эйзенхауэр (Frank Eisenhauer), научный руководитель исследований с приёмником GRAVITY и спектрографом SINFONI.
Он отмечает, что во время сближения звезды с чёрной дырой они даже регистрировали на большинстве изображений слабое свечение вокруг чёрной дыры, которое позволяло точно отслеживать положение звезды на орбите. "А это в конце концов и привело к открытию гравитационного красного смещения в спектре S2", — добавляет он.
Франсуа Дельпланк (Françoise Delplancke), глава Отдела системной инженерии ESO, так объясняет значение новых наблюдений: "В нашей Солнечной системе мы можем проверять выполнение законов физики только в данный момент и при определённых условиях. И поэтому для астрономии так важно убедиться, что эти законы выполняются и в случае гораздо более сильных гравитационных полей".
Теперь, когда S2 начинает удаляться от чёрной дыры, планируется продолжение наблюдений. Предполагается, что очень скоро удастся выявить и другой релятивистский эффект: незначительное вращение орбиты звезды, известное как прецессия Шварцшильда.
Результаты работы представлены в научном издании Astronomy & Astrophysics.
К слову, теорию Эйнштейна совсем недавно также проверили с помощью трёх отгоревших звёзд.
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