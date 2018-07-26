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26 июля 201817:47

"Десятка" целиком ушла под прицеп дорожных рабочих под Липецком

YouTube/Липецкмедиа

Два человека погибли в столкновении отечественной легковушки с прицепом дорожных рабочих на 433-м километре трассы "Дон" в Липецкой области. Последствия страшного ДТП сняли на видео.

 

Авария произошла утром в четверг, 26 июля, на платном отрезке дороги в Задонском районе. ВАЗ-2110 в буквальном смысле влетел под прицеп, снаружи остался только багажник "десятки". Водитель и его пассажир от полученных травм скончались на месте, извлечь тела из салона спасателям удалось только с помощью спецоборудования.

По словам очевидцев, на этом отрезке шел ремонт, но водитель слишком поздно заметил указатели, так что на скорости снес знак ограничения скорости и врезался в автомобиль дорожной службы.

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