"Десятка" целиком ушла под прицеп дорожных рабочих под Липецком

Два человека погибли в столкновении отечественной легковушки с прицепом дорожных рабочих на 433-м километре трассы "Дон" в Липецкой области. Последствия страшного ДТП сняли на видео.

Авария произошла утром в четверг, 26 июля, на платном отрезке дороги в Задонском районе. ВАЗ-2110 в буквальном смысле влетел под прицеп, снаружи остался только багажник "десятки". Водитель и его пассажир от полученных травм скончались на месте, извлечь тела из салона спасателям удалось только с помощью спецоборудования.

По словам очевидцев, на этом отрезке шел ремонт, но водитель слишком поздно заметил указатели, так что на скорости снес знак ограничения скорости и врезался в автомобиль дорожной службы.