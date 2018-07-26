Макгрегор приговорен к общественным работам и спецкурсам

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор приговорен к пяти дням общественных работ в результате слушания по делу о нападении на автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов вместе со своей командой.

Ирландский спортсмен решил не противиться обвинению и признал свою вину, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на The Independent. Кроме того, он будет обязан посетить курсы по управлению своим гневом. Ирландец легко отделался: ранее ему грозил тюремный срок до семи лет с последующим выдворением из США без права на возвращение.

Напомним, что седьмого апреля Макгрегор напал на автобус с командой Нурмагомедова незадолго до проведения боя россиянина с Максом Холлоуэем. Тогда он при помощи фрагмента заграждения разбил стекло у автотранспорта, после чего скрылся. Полиция задержала его, но позже выпустила под залог в 50 тысяч долларов.