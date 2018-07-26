"Атлетико" по пенальти победил "Арсенал" в Международном кубке чемпионов

Мадридский "Атлетико" одержал победу над лондонским "Арсеналом" в рамках Международного кубка чемпионов, который проходит в Сингапуре. Подопечные аргентинского специалиста Диего Симеоне праздновали успех после успешной серии пенальти.

Основное время поединка завершилось с ничейным счетом 1:1. Голами в командах отмечались "матрасник" Лусиано Виетто (на 41 минуте) и "канонир" Эмиль Смит-Роу (47 минута). В серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов футболисты "Атлетико" оказались точнее – 3:1, и добились победы.