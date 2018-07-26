26 июля 201818:43
Самолет, летевший в Пекин, вернулся в Париж из-за угрозы теракта
Пассажирский лайнер китайской авиакомпании Air China, следовавший по маршруту Париж — Пекин, вернулся в парижский аэропорт Руасси-Шарль де Голль после сообщения об угрозе теракта на борту.
Как передает ТАСС, об этом сообщили в авиакомпании, подчеркнув, что получив тревожный сигнал, в Air China не стали рисковать безопасностью рейса CA876, вернув Boeing 787-9 Dreamliner в Париж.
Разворот самолета произошел в районе границ Франции и Бельгии. При этом воздушный борт и все пассажиры остались невредимы. Последние в ближайшее время другим лайнером будут доставлены в Китай.
Подробности о тревожном сигнале не сообщаются.
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