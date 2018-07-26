Суд в Подольске вынесет приговор полицейскому, сбившему пенсионерку
В Подольском суде будет вынесен приговор бывшему полицейскому, который летом 2017 года сбил пожилую женщину на своем внедорожнике "Порше". Виновник ДТП был пьян, с места аварии скрылся, не пытаясь помочь пострадавшей, а позже цинично заявил, что принял пенсионерку за кучу мусора. Женщина выжила лишь чудом, и на год оказалась прикованной к постели.
— Вы не хотите рассказать, как все было на самом деле?
Обвинение требовало приговорить бывшего следователя подольской полиции Андрея Виноградова к двум с половиной годам колонии-поселения по 264 и 125 статьям Уголовного кодекса за совершение ДТП в состоянии опьянения и неоказание помощи сбитой им пенсионерке. Пострадавшая — 80-летняя Валентина Сафоненко — уверена: следователь Виноградов сбил ее специально.
— Он все едет и едет на меня, я лицо его увидела, он улыбающийся ехал. Он меня как бахнул — вот рука, операцию делали — и я полетела вверх. Полетела и тоже про себя говорю: мамочка, за что так меня?!
Момент наезда запечатлел видеорегистратор встречного автомобиля. Проселочная дорога возле коттеджного поселка Поливаново была абсолютно пустой. Видно, что "Порше", которым управляет Виноградов, сворачивает на обочину и на скорости буквально сносит пенсионерку.
"У нас было раздроблено кольцо таза полностью, у нас также тазобедренные суставы пострадали, пострадал позвоночник. Была очень сильная кровопотеря, был травматический шок. В связи с этим мама находилась месяц в реанимации", — рассказывает дочь Валентины Сафоненко Наталья Берестень.
Врачи говорят: Валентину Сафоненко чудом вытащили с того света. На ее реабилитацию семья уже потратила более двух миллионов рублей. Лишь через год она начала вставать с кровати и теперь заново учится ходить.
А виновник ДТП даже в последнем слове на суде не попытался объяснить, зачем он сбил женщину. Свою речь подсудимый Виноградов целиком посвятил обличению средств массовой информации, якобы оболгавших его.
"Да, я действительно заслуживаю наказания, но не от средств массовой информации, а по закону. Потому что СМИ имеют свойство все переворачивать с ног на голову", — заявляет бывший следователь.
— А помощь какая-то была от него?
"Нет, что вы, никакой помощи. Я хочу, чтобы его посадили, пусть он посидит. Боли он той не испытает, конечно", — говорит пострадавшая.
Суд удалился для вынесения приговора, оглашение которого ожидается после 19 часов.
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