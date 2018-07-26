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26 июля 201819:37

В Британии легализуют марихуану. Но только как лекарство

фото: Global Look Press

Правительство Великобритании решило разрешить употребление марихуаны и лекарств на ее основе. Правда купить ее можно будет исключительно по рецепту врача. Запрет снял лично министр внутренних дел Королевства Саджид Джвавид. Однако он отдельно уточнил, что полной легализации каннабиноидов не планируется, пишет агентство ТАСС.

Ранее глава МВД разрешил 6-летнему мальчику Алфи Дингли получать конопляное масло, которое нужно ему для лечения эпилепсии.

Напомним, в 2016 году Британский консультативный совет по борьбе с наркотиками предложил выдавать героин в больницах. Эксперты уверены, что таким образом удастся побороть торговлю этим незаконным веществом. Кроме того, наркоманы будут получать ежедневную "дозу" под контролем врачей из чистых, одноразовых шприцев, что также поможет снизить число заболевших ВИЧ или, например, тяжелыми формами гепатита.

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