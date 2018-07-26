Арестован еще один подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion

В США задержан еще один подозреваемый в убийстве 20-летнего рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, выступавшего под псевдонимом XXXTentacion. Арестованным оказался известный в преступных кругах Роберт Аллен, которого свои знали под кличками "Толстяк" и "Большой Боб", сообщает Guardian.

В настоящий момент задержанный находится в тюрьме города Истмен, штат Джорджия.

Подозреваемый был запечатлен камерами наблюдения рядом с местом убийства рэпера за несколько минут до трагедии.

Обвинения в ограблении и убийстве XXXTentacion также предъявлены Дедрику Уильямсу, Майклу Боутрайту и Трейвону Ньюсому. Подозреваемым от 20 до 24 лет. Двое из них них задержаны, Ньюсом находится в бегах.

Ранее сообщалось, что рэпера XXXTentacion застрелили 18 июня в Майами.