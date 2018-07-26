В Греции спасатели ищут выживших, а родственники пострадавших надеются на чудо

Число жертв лесных пожаров в Греции возросло до 85. Последним из опознанных на этот момент погибших стал ирландец, проводивший на сгоревшем дотла курорте Мати медовый месяц. Спасатели продолжают работать на пепелище, а родственники продолжают надеяться. На чудо.

Наверное, самый быстрый супермаркет на планете — у людей, которые пришли сюда за продуктами и пары секунд лишних нет.

Кто с пакетами, а кто и целыми ящиками выносит. Гуманитарная помощь для погорельцев центральной Аттики. Еду и предметы первой необходимости жителям разрушенной огнём Рафины разносят такие же, как и они сами — простые горожане.

"У меня нет свободного времени, но это мой приоритет — помогать сейчас", — говорит Панайотис, волонтер.

"Мы пытаемся сделать лучшее, на что способны в этой ситуации", — отмечает Джордж, волонтер.

На прилавках почти две тысячи наименований. Всё, что может понадобиться человеку, которому огненная стихия не оставила ничего.

"Кто это все оплачивает? Люди, обычные люди. — И этого хватает? — У нас очень много пунктов выдачи , так что всего в достатке", — отвечает Мария, волонтер.

На своей личной машине Джонатан вместе с матерью развозит продукты по деревням.

"Здесь нет электроэнергии, а выживать людям как-то надо", — говорит он.

Этот дом в огне уцелел — пламя остановили за несколько метров до ограды. Но и того хватило, чтобы парализовать жизнь его обитателей.

Огненные тиски, в которых оказалась вся центральная Аттика — разжимаются. Последние очаги горения — в труднодоступных районах, на западе, у города Кинетта. И на востоке, с их многострадальными Мати и Рафиной. Грозовые ливни, которые обрушились сегодня на регион только в помощь пожарным. Затопило всё — и горные леса, и городские автомагистрали. Случись это лишь несколькими днями раньше, быть может и жертв избежали. Погибших уже почти 90.

В Мате жители накричали на министра обороны Греции Паноса Каменноса, который приехал к пострадавшим, чтобы их успокоить. А вышло наоборот.

"Что должно было произойти — все равно бы произошло", — заявил он.

На борьбу с огнём брошены все силы. Пожарные вертолёты набирают воду прямо в Средиземном море и ведут прицельный огонь по языкам пламени. Потом появляются спасатели. Их задача обойти каждый дом — из более чем полутора тысяч уничтоженных, заглянуть в каждое окно. Ежедневная работа, самое сложное в которой даже не концентрация внимания. Найти нужные слова, чтобы поддержать погорельцев.

В семье Константиноса и Софии Ксиди эмоций не сдерживают. Пока были в гостях у детей, фамильное гнездо, где прожили почти 40 лет, выгорело дотла.

Многие люди только теперь, спустя несколько дней после пожара, возвращаются в свои дома. Потому что боятся увидеть их такими. Мебель оплавилась, все обгорело. Жить здесь невозможно, что делать с таким жильём непонятно.

Патрули наматывают круги по жилым кварталам с коротким перерывом на приём пищи. Это даже обедом не назовёшь — сандвич и чашка кофе на ходу. Все это для них бесплатно — придорожные кафе в Аттике с них денег не берут.