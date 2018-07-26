В Новой Зеландии жертв домашнего насилия будут отправлять в оплачиваемый отпуск

Власти Новой Зеландии приняли закон, согласно которому работающим гражданам страны, ставшими жертвами домашнего насилия, обязаны предоставить 10-дневный оплачиваемый отпуск. Новая Зеландия занимает одно из лидирующих мест в мире по актуальности этой проблемы, сообщает Guardian.

По словам представителей новозеландского парламента, свой "отпуск" жертвы домашнего насилия могут потратить на то, чтобы найти место для переезда от домочадца, который их обижал.

"Таким образом люди, пострадавшие от домашнего насилия, не будут опасаться потерять работу в непростое для них время", — отметила депутат от партии "Зеленых" Джен Лоджи, инициатор законопроекта, которая внесла его на рассмотрение в 2016 году.

В новом законе также прописано, что жертвы домашнего насилия могут попросить работодателя сделать им гибкий график труда.

Впрочем, у столь гуманной поправки есть свои критики. Они отмечают, что новые нормы создадут дополнительную нагрузку на малый бизнес.

"Предприниматели начнут отсеивать потенциальных жертв домашнего насилия на стадии собеседования", — отмечают скептики.

В полицию Новой Зеландии звонки о случаях домашнего насилия поступают в среднем каждые четыре минуты.