Слепой на один глаз футболист забил гол с 25 метров

В одном из матчей Кубка Парагвая по футболу между командами "Кристобаль Колон" и "Серро Портеньо" произошел уникальный случай. Футболист "Кристонбаля" Марио Рикардо забил один из красивейших голов из-за пределов штрафной площади будучи слепым на один глаз.

Нападающий получил мяч метрах в 25 от ворот соперника, перебросил мяч через оппонента и не опуская снаряд на землю одним касанием нанес удар, который оказался результативным – мяч угодил в самый верхний угол ворот.

Слепым на левый глаз Рикардо стал еще в детстве, когда угодил в автомобильную аварию. Впрочем, его гола не хватило для завоевания победы. "Кристонбаль" проиграл со счетом 1:3 и выбыл из дальнейшей борьбы за Кубок Парагвая.