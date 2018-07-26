Кубок России по футболу обретет четвертую замену

Кубок России по футболу ожидает изменение в формате. С предстоящего сезона клубы смогут осуществлять четвертую замену в матчах турнира в случае, если матч перейдет в дополнительное время. Об этом сообщил член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев.

"Исполком РФС постановил дополнить статью регламента о проведении Кубка России пунктом о возможности, начиная с 1/16 финала, в случае назначения дополнительных таймов общее количество замен в каждой команде увеличить до четырех по примеру чемпионата мира", — написал Лебедев в своем личном Twitter.

Исполком РФС постановил дополнить статью Регламента о проведении Кубка России пунктом о возможности, начиная с 1/16 финала, в случае назначения дополнительных таймов общее количество замен в каждой команде увеличить до четырёх по примеру Чемпионата мира — Игорь Лебедев (@Russian1972) 26 июля 2018 г.

Напомним, ранее на минувшем чемпионате мира по футболу командам было разрешено проводить четвертые замены в случае ничейного исхода по итогам основного времени игры. Позже аналогичное нововведение было одобрено и для матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.