Гендиректор НПО имени Лавочкина арестован

Бабушкинский суд Москвы выдал санкцию на арест до 19 сентября гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, обвиняемого в мошенничестве.

Как передает РИА Новости, судья удовлетворил прошение следствия об аресте подсудимого, согласившись с аргументом о том, что оставаясь на свободе, Лемешевский может скрыться, уничтожить улики или пользуясь своими связями в "Роскосмосе" начать угрожать свидетелям.

Лемешевский обвиняется Следственным комитетом России в том, что вместе с руководителем дирекции правового обеспечения НПО имени Лавочкина Екатериной Аверьяновой и председателем адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Игорем Третьяковым заключил фиктивный договор на оказание юридических услуг. В итоге адвокатской конторе было выплачено 330 миллионов, а в действительности все юридические работы выполнялись штатными сотрудники юридического отдела НПО.

По мнению СКР это нанесло убыток государственной корпорации "Роскосмос".

В ответ Лемешевский возразил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию. Что же касается трат на юристов, то по его словам, когда он пришел на предприятие, против фирмы было подано исков на сумму 5,7 миллиардов рублей из-за 32 сорванных государственных контрактов.

Обвиняемый подчеркнул, что НПО разорилось бы, если проиграло хотя бы 1 миллиард. По словам Лемешевского, он решил нанять хороших юристов, которым пришлось заплатить 330 миллионов рублей, но они сэкономили еще больше денег в судах, и такого показателя нет ни у одного подразделения "Роскомоса".

Руководитель НПО обвинил "Роскосмос" в том, что он "проиграл в суде и предъявляет нам иск по уголовному делу".