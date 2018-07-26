Француз Демар одержал победу на 18 этапе Тур де Франс

Одна из самых престижных многодневных велогонок "Тур де Франс" близится к своему завершению. Состоялся 18 этап гонки, который пролегал между городами Три-сюр-Баиз и По. Победителем этапа стал француз Арно Демар из команды Groupama-FDJ.

Французский велогонщик преодолел дистанцию в 171 километр за 3 часа 46 минут и 50 секунд. Вторым стал его соотечественник пи представитель Cofidis Кристоф Лапорт, третьим – норвежец Александер Кристоф из UAE Team Emirates. Все финишировали с одним и тем же временем.

Кроме того, победное время показал и российский спринтер Ильнур Закарин, выступающий за Katusha Alpecin. Однако он финишировал на 48 месте. При этом в генеральной классификации россиянин смог улучшить свои показатели – теперь он располагается на 12 строчке, отставая от лидера – Герайнта Томаса из Sky, на 11 минут 31 секунду.

Британец в свою очередь смог увеличить отрыв от идущего вторым в зачете Тома Дюмулена из Sunweb до 1 минуты 59т секунд. Третий результат имеет Крис Фрум (Sky), который проигрывает лидеру 2 минуты 31 секунду.