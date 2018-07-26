Футболист "Краснодара" Ари получил российское гражданство

Бразильский нападающий "Краснодара" Ари получил гражданство Российской Федерации. Бразилец рассчитывал на получение российского гражданства еще в марте, чтобы быть претендентом на вызов в сборную России, однако процесс затянулся.

Бразилец признался, что не теряет надежды сыграть за сборную России: "Сегодня я получил гражданство Российской Федерации и я очень счастлив, ведь я достаточно долго играю в России, – приводит слова форварда ТАСС. – Я долго шел к этому. Да, пока что рано говорить о выступлениях за сборную, но я рассчитываю на вызов в национальную команду".

Отметим, что согласно уставу Международной федерации футбола (ФИФА) любому футболисту необходимо отыграть в чемпионате страны, за которую он желает выступать, не менее пяти лет. Ари играет за российские клубы с 2010 года. Помимо "Краснодара" в его послужном списке имеются выступления за московские "Спартак" и "Локомотив".