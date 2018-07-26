В Москве ищут пропавшего 11-летнего мальчика

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту пропажи 11-летнего ребенка в Москве.

Об этом "Интерфаксу" рассказала представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

По ее словам 11-летний Дмитрий Макаров беспричинно ушел из дома 25 июля около 18:55 мск. Его местонахождение неизвестно. По его розыску создан оперативный штаб, привлечены лучше московские оперативники МВД, а также волонтеры. Подключились сотрудники Главного управления криминалистики Следственного комитета России.

Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Андрей Стрижов взял уголовное дело под личный контроль.