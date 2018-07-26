Умер известный документалист Игорь Беляев

На 87-м году жизни умер лауреат государственной премии СССР, советский и российский режиссер-документалист и сценарист Игорь Беляев. Беляев — автор более ста фильмов, он входил в академию Российского телевидения "ТЭФИ", киноакадемию "Ника", Евразийскую Академию телевидения и радио, писал книги.

Как сообщили ТАСС в дирекции Союза кинематографистов РФ, прощание с Игорем Беляевым состоится 28 июля в Доме кино в 11:00 по московскому времени. Место похорон пока неизвестно.

Игорь Беляев родился 17 апреля 1932 года. Он окончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова и режиссерские курсы Театрального училища имени Щукина.

Игорь Беляев получил государственную премию СССР за документальный телевизионный фильм "Егор Иванович" (1983) и фильмы из телецикла "Деревенские повести" (1981).