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27 июля 201811:00

Москва собрала форум зарубежных русскоязычных СМИ

В российской столице 24-25 июля состоялась VI Международная конференция представителей иностранных и зарубежных русскоязычных средств массовой информации “It’s Time for Moscow”.

Главной темой форума в этом году стал “умный город”. Информационные и коммуникационные технологии, призванные облегчить и улучшить качество жизни в мегаполисе, всё прочнее занимают своё место, и Москва в этом сфере выходит на передовые позиции.

И город готов не только делиться быстро набираемым опытом, но и вести борьбу за привлечение инвестиций, основываясь на возможности предоставлять наиболее современные цифровые услуги на фоне комфорта для бизнеса, создаваемого за счёт внедрения передовых информационных систем.

Форум собрал свыше 100 представителей иностранных СМИ из 32 стран мира. Организаторы в лице главы Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, рассказали о приоритетных задачах московских властей в сфере социально-экономического развития.

Коллеги из-за рубежа, в свою очередь, поднимали вопросы о сложности в работе русскоязычных СМИ на фоне проводимой на Западе санкционной доктрины и информационного предубеждения.

Журналисты из стран Прибалтики говорили о необходимости уделить больше внимания русскоязычной молодёжи, проживающей в их странах, а также обращали внимание на необходимость противодействия попыткам искажения истории о Второй мировой войне.

В обсуждении принимали участие и представители депутатского корпуса Госдумы РФ, Общественной палаты России, руководители департаментов МИД РФ.

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