"Челси" запросил у "Милана" за Морату 70 млн евро

Итальянский "Милан" проявляет свой интерес к нападающему лондонского "Челси" Альваро Морате. Руководители лондонского клуба готовы отпустить испанского форварда, но за 70 миллионов евро. Об этом сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Sky Sports.

В минувшем сезоне Мората провел за "синих" 31 матч чемпионата Англии, став автором 11 забитых голов и шести результативных передач. Это был его первый сезон в составе "Челси". Ранее он выступал за мадридский "Реал", а в Италии выступал за туринский "Ювентус".

Кроме того, ранее сообщалось о том, что именно "Юве" может стать следующим клубом Мораты. Испанский футболист по окончании предыдущего сезона давал принципиальное согласие на возвращение в Турин. Причем, туринцы могли как выкупить права на игрока, так и взять его в аренду.