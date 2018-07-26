Нурмагомедов: рад приговору Макгрегора иначе не смог бы его наказать

Российский боец смешанного стиля и чемпион UFC Хабиб Нумагомедов прокомментировал вердикт суда в отношении ирландца Конора Макгрегора. По словам россиянина, он остался довольным тому, что ирландского бойца не посадили в тюрьму.

"Я рад, что его не посадили в тюрьму, ведь в таком случае я лишился бы возможности его наказать, — приводит слова Нурмагомедова Чемпионат.Com со ссылкой на MMA Junkie. – Теперь ему необходимо притащить свою ирландскую команду на "Мэдисон Сквер Гарден", чтобы мы завершили наше дело в ноябре".

Напомним, что ранее Макгрегор был приговорен к общественным работам и спецкурсам в деле по нападению на автобус, в котором среди прочих находился и сам Нурмагомедов. Инцидент произошел в апреле накануне боя российского бойца против американца Эла Яквинты, по итогам которого Нурмагомедов стал чемпионом UFC.