Европе не нужны ни американские пошлины, ни торговая война с США

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от США "ясных сигналов" относительно стали и алюминия. Для того, чтобы можно было говорить о нормализации торговых отношений между США и Европой, Вашингтон должен снять пошлины на поставки данных металлов.

Макрон напомнил, что следует уважать европейские ценности, в число которых входит и доступ к американскому рынку, передает РИА Новости. "Ясные сигналы" по применению незаконных пошлин станут шагом к нормализации торговых отношений, подчеркнул президент Франции.

Свою речь он произнес на пресс-конференции в Мадриде. Вслед за Макроном перед СМИ выступил премьер-министр Испании Педро Санчес, который также заявил, что навязывание американцами политики в области торговли неприемлемо. Торговую политику Европы определяет Европейская комиссия, напомнил Санчес. При этом он отметил, что Испания также не хочет торговой войны.

В июне вступили в силу импортные пошлины на сталь и алюминий (25 и 10 процентов соответственно) для ЕС. Вашингтон оправдывает данный шаг национальной безопасностью. Страны ЕС заявили о принятии ответных мер. Так, на целый ряд товаров из США Евросоюз ввел дополнительные пошлины в размере 25 процентов.

25 июля Трамп провел переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В результате было решено начать работать над отменой всех пошлин и субсидий. Кроме того, было заявлено, что Евросоюз увеличит покупки американских сжиженного газа и сои.