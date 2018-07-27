В октябре к Меркурию полетят три космических аппарата

На 19 октября запланирован запуск к Меркурию исследовательской миссии BepiColombo, которая готовится европейскими и японскими специалистами. Космические аппараты должны достичь цели к концу 2025 года.

Старт запланирован с космодрома Куру во Французской Гвиане. В путешествие к Меркурию отправятся три аппарата, которые будут лететь вместе: трансферный модуль будет нести два научных орбитальных аппарата.

Задачей исследовательской миссии станет всестороннее изучение планеты (химический состав, магнитное поле, поиск льда на полюсах) и окружающего пространства, включая исследование невидимой с Земли стороны Меркурия. Ряд научных приборов разработаны при участии российских специалистов, сообщает ТАСС.