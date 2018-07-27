Россия и Франция проводят в Сирии гуманитарный проект

В Восточную Гуту доставили более 40 тонн гуманитарной помощи, в том числе медикаменты и комплекты для срочных операций. Многим сирийцам требуется неотложная медицинская помощь, сообщает телеканал "Россия 24".

Груз из Франции сопровождала российская военная полиция. Этот гуманитарный проект Россия и Франция проводят совместно по решению Владимира Путина и Эммануэля Макрона.