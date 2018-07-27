Тема:

Конфликт в Сирии 2 часа назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
27 июля 201802:26

Россия и Франция проводят в Сирии гуманитарный проект

В Восточную Гуту доставили более 40 тонн гуманитарной помощи, в том числе медикаменты и комплекты для срочных операций. Многим сирийцам требуется неотложная медицинская помощь, сообщает телеканал "Россия 24".

Груз из Франции сопровождала российская военная полиция. Этот гуманитарный проект Россия и Франция проводят совместно по решению Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Ранее по теме

Сейчас

02:07

В Подмосковье столкнулись "КамАЗ" и шесть автомашин

22:26

Умер известный документалист Игорь Беляев

21:39

На Западном берегу Иордана неизвестный ранил ножом трех человек

21:11

Иосиф Кобзон попал в больницу

20:59

Гендиректор НПО имени Лавочкина арестован

19:25

Взрыв у посольства США в Пекине устроил сумасшедший

19:08

Сирийская армия вышла к границе с Израилем

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Арестованную в США россиянку Марию Бутину плохо кормят и запрещают гулять

Арестованную в США россиянку Марию Бутину плохо кормят и запрещают гулять

3 часа назад
Сила в единстве. Страны БРИКС готовы вместе отвечать на вызовы и угрозы

Сила в единстве. Страны БРИКС готовы вместе отвечать на вызовы и угрозы

7 часов назад
Гендиректор НПО имени Лавочкина арестован

Гендиректор НПО имени Лавочкина арестован

7 часов назад
Европе не нужны ни американские пошлины, ни торговая война с США

Европе не нужны ни американские пошлины, ни торговая война с США

3 часа назад
Вместо тюрьмы буян Макгрегор отправится на курсы по управлению гневом

Вместо тюрьмы буян Макгрегор отправится на курсы по управлению гневом

2 часа назад
Иосиф Кобзон попал в больницу

Иосиф Кобзон попал в больницу

6 часов назад
10 лучших островов для пляжного отдыха

10 лучших островов для пляжного отдыха

18 часов назад
Гуттериш предупредил о возможном банкротстве ООН

Гуттериш предупредил о возможном банкротстве ООН

5 часов назад
Единороссы раскритиковали проект об аккредитации визовых центров

Единороссы раскритиковали проект об аккредитации визовых центров

9 часов назад
Нужна помощь: Максима Атякшева спасет откашливатель

Нужна помощь: Максима Атякшева спасет откашливатель

23.07.2018 08:10
В Греции спасатели ищут выживших, а родственники пострадавших надеются на чудо

В Греции спасатели ищут выживших, а родственники пострадавших надеются на чудо

7 часов назад
27 июля Марс вступит в противостояние с Солнцем, а Луна надолго потемнеет

27 июля Марс вступит в противостояние с Солнцем, а Луна надолго потемнеет

10 часов назад
Мяч Путина и Мария Бутина. В Штатах снова говорят только о России

Мяч Путина и Мария Бутина. В Штатах снова говорят только о России

6 часов назад
Башар Асад о российском присутствии в Сирии, "Белых касках" и беженцах

Башар Асад о российском присутствии в Сирии, "Белых касках" и беженцах

7 часов назад
"Розовые тапочки" довели до ЗАГСа? Сердюков ответил на вопрос о свадьбе с Васильевой

"Розовые тапочки" довели до ЗАГСа? Сердюков ответил на вопрос о свадьбе с Васильевой

16 часов назад
Цифровая экономика - шаг в будущее

Цифровая экономика - шаг в будущее

10 часов назад
Россиян могут обязать платить за антитеррористическую защиту дома

Россиян могут обязать платить за антитеррористическую защиту дома

16 часов назад
"Т-34" к бою готов! Премьера трейлера

"Т-34" к бою готов! Премьера трейлера

17 часов назад
Десант инопланетян высадится в Подмосковье: Бондарчук снимает "Притяжение-2"

Десант инопланетян высадится в Подмосковье: Бондарчук снимает "Притяжение-2"

25.07.2018 15:10
Витю спасет трансплантация почки

Витю спасет трансплантация почки

23.07.2018 11:55
В октябре к Меркурию полетят три космических аппарата

В октябре к Меркурию полетят три космических аппарата

4 часа назад
Путин пообещал пойти с Эрдоганом в турецкий ресторан. Но после того, как там появится российское мясо

Путин пообещал пойти с Эрдоганом в турецкий ресторан. Но после того, как там появится российское мясо

6 часов назад
На Западном берегу Иордана неизвестный ранил ножом трех человек

На Западном берегу Иордана неизвестный ранил ножом трех человек

6 часов назад
Telegram ввел "паспорта" для пользователей

Telegram ввел "паспорта" для пользователей

9 часов назад
ИИ избавит Windows 10 от самого раздражающего недостатка

ИИ избавит Windows 10 от самого раздражающего недостатка

10 часов назад
Кошачьи паразиты могут сделать людей более предприимчивыми

Кошачьи паразиты могут сделать людей более предприимчивыми

13 часов назад
Подорожание ОСАГО отложено, но ненадолго

Подорожание ОСАГО отложено, но ненадолго

14 часов назад
Поклонники джаза могут выиграть в соцсетях билет на Koktebel Jazz Party-2018

Поклонники джаза могут выиграть в соцсетях билет на Koktebel Jazz Party-2018

14 часов назад
Cамые востребованные российские модели за рубежом. Кто они?

Cамые востребованные российские модели за рубежом. Кто они?

14 часов назад
Уши из камня: в Карелии рождается Долина зайцев

Уши из камня: в Карелии рождается Долина зайцев

15 часов назад
Более половины всего транспортного налога платят менее четверти автомобилистов

Более половины всего транспортного налога платят менее четверти автомобилистов

15 часов назад
На Марсе есть вода! Астрономы обнаружили огромное озеро

На Марсе есть вода! Астрономы обнаружили огромное озеро

15 часов назад
Come back! По Fan ID в Россию можно въехать без визы до конца года

Come back! По Fan ID в Россию можно въехать без визы до конца года

16 часов назад
Mercedes-Benz представил самый компактный седан

Mercedes-Benz представил самый компактный седан

17 часов назад
Зрителей возмутила озвучка российского мультфильма "Принцесса и дракон"

Зрителей возмутила озвучка российского мультфильма "Принцесса и дракон"

17 часов назад
Масло без штаффа: Роскачество исследовало одну из составляющих бутерброда

Масло без штаффа: Роскачество исследовало одну из составляющих бутерброда

20 часов назад