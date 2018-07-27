У Цукерберга "испарилось" 17 миллиардов долларов

Акции Facebook обрушились. Компания потеряла около 20 процентов своей стоимости. У самого Марка Цукерберга "испарилось" 17 миллиардов долларов, у остальных акционеров — свыше ста миллиардов.

Падение акций началось после публикации квартальной отчетности компании. Инвесторам не понравилось снижение темпов роста выручки, передает телеканал "Россия 24". Эксперты считают, что на это повлияли и многочисленные скандалы, связанные с утечкой личных данных пользователей Facebook.