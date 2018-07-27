Вместо тюрьмы буян Макгрегор отправится на курсы по управлению гневом

Пять дней общественных работ вместо семи лет тюрьмы и трехдневные курсы по управлению гневом. Так суд Бруклина наказал бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора за нападение на автобус, в котором были участники бойцовского чемпионата. Ему грозил реальный срок, однако спортсмен пошел на сделку со следствием.

Строгий костюм, галстук и белая рубашка. Эпатажный ирландский боец в суде Бруклина — сама скромность. Он заявил, что о случившемся сожалеет и согласен со всеми обвинениями. Конор Макгрегор мог получить реальный срок — семь лет тюрьмы и выдворение из США без права возвращения, но судья смягчил приговор до пяти дней обязательных общественных работ, никаких записей об апрельском инциденте в американском досье ирландца не появится.

"Я благодарен судье за то, что мне позволили двигаться дальше. Я хочу сказать своим друзьям, моей семье, моим поклонникам: спасибо за вашу поддержку", — говорит Макгрегор.

В апреле он разгромил в Бруклине автобус с участниками Абсолютного бойцовского чемпионата багажной тележкой.

В этом же автобусе находился и российский боец Хабиб Нурмагомедов. Именно до него и хотел добраться ирландец, не дожидаясь официального поединка. Хабиб не пострадал, а вот другим спортсменам досталось так, что три поединка пришлось отменить. Россиянин тогда над выходкой оппонента посмеялся и пригласил разобраться на ринге. Он и теперь не отказывается от своих слов.

"Скоро я приеду в США и начну подготовку к бою, — сообщил Нурмагомедов. — Когда UFC даст мне поединок, я приеду в Калифорнию и останусь в американской академии кикбоксинга на девять недель перед поединком; буду защищать титул чемпиона. Оппонента я не знаю, если честно. UFC работает над поединком с Конором".

Самому Макгрегору в ближайшие дни придется поработать на благо американского общества, а потом еще пройти трехдневные курсы по управлению гневом. Ущерб, нанесенный транспортной компании, Макгрегор уже возместил.