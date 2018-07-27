В Подмосковье столкнулись "КамАЗ" и шесть автомашин, погибли 4 человека

В Подмосковье на 27 километре трассы М5 "Урал" столкнулись "КамАЗ" и шесть автомашин. Согласно предварительным данным, погибли 4 человека.

На месте аварии работают следователи и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ЧП выясняются, передает РИА Новости.