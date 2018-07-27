Словацкие депутаты посетят Крым, несмотря на протесты Украины

МИД Словакии, несмотря на протест посольства Украины в Братиславе, не станет препятствовать запланированной на август поездке словацких депутатов в Крым. Словаки едут на российский полуостров ознакомиться с ситуацией и наладить деловые отношения.

Факт визита в Крым словацкой делегации из двух десятков депутатов, бизнесменов и журналистов вызвал сильное возмущение украинского диппредставительства в Братиславе. Посол Украины пригрозил запретить словакам въезд в его страну.

Однако, по словам председателя парламента Словакии, в поездке нет ничего противозаконного, а украинский посол нарушил дипломатический протокол, так как запугивал словацких парламентариев законами своего государства, сообщает "Интерфакс".