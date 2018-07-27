Северная Корея меняет своего постоянного представителя при ООН в Нью-Йорке. Это, по словам властей страны, происходит на фоне активизации диалога между США и КНДР.

Постпредом КНДР при ООН до настоящего времени являлся Ча Сон Нама, передает РИА Новости. После четырехлетней работы на этом посту политик через Пекин вернется в Пхеньян. В качестве его преемника назван Ким Сон, ранее работавший в постпредстве КНДР.

Постоянное представительство КНДР при ООН – главный канал контактов Пхеньяна и Вашингтона. США и КНДР при этом не имеют официальных отношений и формально находятся в войне друг с другом. Эта ситуация сложилась еще в 1950-1953 годах после конфликта на Корейском полуострове. В 2018 году на саммите с лидером КНДР президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить войну. Первая в истории встреча лидеров двух стран прошла в Сингапуре 12 июня.