В Лондоне неизвестный в маске вступил в перестрелку с полицией

В лондонском районе Форест-Гейт неизвестный в маске вступил в перестрелку с полицией. В настоящее время на месте ЧП работают 20 стражей порядка, а в небе барражируют вертолеты.

Подробности инцидента пока не выяснены, передает ТАСС.