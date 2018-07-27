Через несколько дней в Китае пройдут первые стрельбы с участием российских "Триумфов"

В конце июля – начале августа в КНР запланировано проведение стрельб с участием российских зенитных ракетных систем С-400.

В стрельбах будет принимать участие боевой расчет Народно-освободительной армии Китая, который прошел обучение в России. Мишень для С-400 будет имитировать баллистическую цель.

Российские "Триумфы" были закуплены Китаем ранее, напоминает ТАСС.