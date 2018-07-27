На Дальнем Востоке заработал новый комплекс по переработке рыбы

Рыбоперерабатывающий комплекс производительностью 132 тонны продукции в сутки введен в эксплуатацию на территории опережающего развития "Камчатка".

Комплекс расположен в долине реки Ука, впадающей в Берингово море. За семь месяцев построен производственный цех, холодильное отделение, дизельная электростанция, мужское и женское общежитие, столовая, склад и другие производственные помещения.

С начала 2018 года на территорию опережающего развития "Камчатка" зашли 28 компаний; всего зарегистрированы 65 резидентов (на таких территориях для резидентов обычно предусматриваются различные льготы и преференции), из них 14 реализуют свои проекты в сфере добычи и переработки рыбы, сообщает ТАСС.