Перестрелка в Лондоне: задержаны трое подозреваемых

После перестрелки в Лондоне были задержаны трое подозреваемых. Ранее сообщалось, что в районе Форест-Гейт, неподалеку от стадиона футбольной команды "Вест Хэм", неизвестный в маске устроил перестрелку с полицией.

Это произошло после того, как полицейские попытались остановить черный BMW, на котором ехал вооруженный мужчина, передает РИА Новости. Прогремела стрельба, затем злоумышленник попытался скрыться. В результате погони были задержаны три человека.