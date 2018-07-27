В Греции считают, что причиной страшных пожаров стали поджоги

В Греции считают, что причиной страшных пожаров близ Афин могут быть поджоги. Более 15 очагов пожара по периметру столицы возникли почти одновременно, взяв город в кольцо. К расследованию привлекли антитеррористическую службу.

Сейчас пламя отступает, угрозы городам и посёлкам нет. На смену жаре пришли дожди, это помогло пожарным. Погибших более 85, в их числе иностранцы из Ирландии, Польши, Бельгии. Идёт опознание, число жертв еще может расти. По данным российского МИД, наших соотечественников среди пострадавших нет.

Всего четыре тысячи домов повреждены или разрушены. Полностью выгорел посёлок Мати в Аттике. По расчетам экспертов, там у людей было лишь 20 минут, чтобы спастись от пламени, передает телеканал "Россия 24".