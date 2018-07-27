1030-летие Крещения Руси: престоящие торжества в Москве и Киеве

Россия празднует 1030 лет со дня Крещения Руси. Для участия в мероприятиях в Москву приедут представители 10 поместных православных церквей — из Сербии, Грузии, Албании, Польши и ряда других стран. Об этом телеканалу "Россия 24" сообщили в Отделе внешних связей Московского патриархата. Накануне в Москве встречали патриарха Александрийского Феодора Второго. Вечером вместе с главой Русской православной церкви он совершит всенощное бдение.

А в Киев по случаю праздника прибыли православные паломники. 27 июля они пройдут крестным ходом от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Это памятные места, связанные с Крещением. Как отметил глава информотдела Украинской православной церкви, ожидается около ста тысяч участников. Все они смогут увидеть святыни, которые привезли в Киев перед праздником — это мощи князя Владимира, епископа Римского Климента и апостола Андрея.

В Москве основные торжества пройдут 28 июля.