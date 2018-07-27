Украинские депутаты вместо заседания начали массовую драку

Украинские депутаты в Конотопе устроили массовую драку. В рукопашной на заседании горсовета сошлись сторонники и противники действующего мэра, а также общественные активисты.

Разнимать дерущихся пришлось полицейским; четверым из них тоже досталось. В итоге из зала вывели и доставили в отделение порядка 50 наиболее ярых драчунов. Решается вопрос о возбуждении сразу нескольких уголовных дел, сообщает телеканал "Россия 24".